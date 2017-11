Overdag een reisbureau, 's avonds illegale gokhal

OSS - De politie heeft dinsdagavond in Oss een inval gedaan in een illegale gokhal. In een reisbureau, wat ook belwinkel en geldwisselkantoor is, bleek buiten sluitingstijd volgens de politie gegokt te worden.

Eerder dit jaar werd er door de politie ook al gemerkt dat er gegokt werd in het reisbureau. Vijf gokcomputers zijn in beslag genomen.



Onderwereld

Het aanbieden van kansspelmogelijkheden zonder vergunning is illegaal en wordt door de politie gezien als een ernstig vergrijp. Er zijn geen mensen aangehouden. De Kansspelautoriteit gaat nu bekijken wie verantwoordelijk is voor de illegale gokactiviteiten.