Op de bodem van het zwembad ligt een pot met zilveren sierraden

ANDEL - Gevonden voorwerpen. De medewerkers van sporthallen, zwembaden, sportclubs en het openbaar vervoer komen dag in dag uit van alles tegen wat wij laten liggen en vervolgens vergeten. Bij zwembad Aqua Altena in Andel ligt de oogst aan gevonden voorwerpen, van de afgelopen maanden sinds een paar dagen in een glazen vitrinekast. Wat opvalt is het aantal zilveren sierraden dat zwemmers verliezen tijdens het zwemmen en dan voor altijd lijken te vergeten. Een pot met zilver op de bodem van het zwembad.

Gouden ringen afgezet met diamanten liggen er niet in de kast met gevonden voorwerpen, maar wel tientallen zilveren ringen en armbandjes die zijn verloren tijdens het zwemmen. De meeste sierraden komen letterlijk boven water als de waterstofzuiger over de bodem van het zwembad is gegaan. De glimmende ringen, armbandjes en zelf een set oorbellen blijven dan achter in een soort zeef. Het gaat om tientallen exemplaren van klein tot groot.



Zilver verkleurt

Door de inwerking van het chloorwater zijn de zilveren sieraden bijna niet meer herkenbaar als echt zilveren sierraden. “Door het chloor krijgt zilver een andere kleur, maar het is bijna allemaal zilver dat hier in de kast ligt”, aldus medewerkster Connie. "Het is best wel veel wat we hebben gevonden in een relatief korte tijd. Het aantal reacties op onze 'zilververzameling' is ook hoog. Iedereen blijft wel even hangen bij de vitrinekast en praat over 'het zilver', gevonden op de bodem van het zwembad.



Waterstofzuiger

Volgens badmeester Theo is het best begrijpelijk dat kinderen en volwassenen niet één, twee drie hun verloren ringetje op de bodem van het zwembad weer terug weten te vinden. “Je moet op z’n minst een zwembrilletje op je neus hebben om zoiets kleins als een ringetje op de bodem te zien liggen. Onze waterstofzuiger zuigt alles op, dat is het verschil.”



Naast de verloren ringen, oorbellen, kettingen en armbandjes liggen in de vitrinekast ook 'de gewone' verloren zaken voor een zwembad. Overheersend daarbij zijn natuurlijk de vele vergeten zwembrilletjes, gemaakt van ... plastic.