Let op! Wij leven hier: eerste bever waarschuwingsborden geplaatst in de Biesbosch

WERKENDAM - In de Biesbosch zijn woensdag negen nieuwe opvallende verkeersborden geplaatst. Het gaat om borden die automobilisten oproepen om rekening te houden met vooral overstekende bevers. De borden met de tekst: ‘Let op! Wij leven hier’ zijn er ook met de beeltenis van een (overstekend) hert en rennende hazen.

“Bever nummer acht aangereden. Een rot begin van de dag”, twitterde boswachter Thomas van der Es ruim een week geleden. De doodgereden bever aan de Bandijk was het zoveelste slachtoffer van en harde ontmoeting tussen natuur en de mens. Een jaar eerder in september 2016 stond het aantal aangereden bevers nog op vier, anno 2017 was dat aantal verdubbeld.



Borden voor de 'bewustwording'

Destijds vertelde de boswachter al dat er gezocht werd naar een oplossing en ook dat wat hem betreft er bijvoorbeeld drempels of faunapassages moeten worden aangelegd. Maar ook borden om de ‘bewustwording’ onder automobilisten te vergroten.



Let Op! Wij leven hier

Die borden staan er sinds woensdag. Het zijn vriendelijk ogende borden met de tekst: Let op! Wij leven hier. Nu maar hopen dat de hardrijdende automobilist zich er van bewust is dat er zomaar een bever kan oversteken, of een haas, of een hert. Minder hard rijden is ook een optie.