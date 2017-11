Burgemeester wil cafetaria drie maanden sluiten na drugs- en wapenvondst

WERKENDAM - Burgemeester Yves de Boer van Werkendam wil Cafetaria Marco drie maanden sluiten. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. De aanleiding is een politie-inval vorige week waarbij harddrugs en wapens werden aangetroffen in het pand. Ook de woning boven de zaak, die van de cafetariahouder is, moet dicht.

Bij de inval in de zaak aan de Hoogstraat werden zes mannen aangehouden voor wapen- en drugsbezit. De politie vond amfetamine, MDMA, GHB en hennep. Ook troffen agenten een taser en een nepwapen aan. In het aangrenzende huis vond de politie bovendien tientallen grammen harddrugs en een onbekend geldbedrag.



De eigenaar van de twee panden kan nog bezwaar aantekenen tegen het besluit.