Berry van Peer lijkt voorlopig afscheid te moeten nemen als prof: 'Misschien wel goed'

SPRUNDEL - Berry van Peer moet het komend seizoen waarschijnlijk doen zonder vaste deelname aan de grote toernooien. Hij staat momenteel op plaats 68 op de wereldranglijst, daardoor raakt hij zijn Pro Tour-kaart kwijt. De darter uit Sprundel baalt, maar denkt tegelijkertijd dat het misschien wel goed voor hem is.

"In principe ben ik mijn kaart kwijt, op papier", geeft Van Peer aan. "Ik sta nu op plaats 68, ik moet bij de eerste 64 staan om mijn kaart te houden. En ik heb geen toernooien meer om geld te verdienen, dus kan op die manier niet stijgen. Ik moet hopen dat Phil Taylor zijn kaart inlevert, omdat hij stopt. Net als Terry Jenkins."



"Maar dat is nog niet genoeg, dan moeten er darters zijn die de kaart niet accepteren. En dat zou raar zijn, want iedereen wil het hoogste", aldus Van Peer. "Mocht het toch nog gebeuren dat ik mijn kaart mag houden, dan klap ik in mijn handen."



'Heel druk'

Met een Pro Tour-kaart mag je sowieso deelnemen aan alle Player Championships, UK Open Qualifiers en de evenementen van de European Tour. Het heeft meer gevolgen. "Nu ben je prof, dan word je voor een jaartje semiprof. Dat wil je natuurlijk niet. Maar aan de andere kant is het op dit moment misschien wel goed voor mij. Het is de laatste tijd heel druk geweest, dat het even wat rustiger is kan goed zijn."



Toch gaat Van Peer zodra hij zijn kaart definitief kwijt is meteen weer aan de slag om een Tour-kaart te bemachtigen. In de derde week van januari kan Van Peer tijdens Q School (PDC Pro Tour Qualifying School) op meerdere manieren een Tour-kaart winnen.



"Ik doe mee aan Q School in Duitsland. Vier dagen op rij is er een toernooi. Als dagwinnaar win je een Tour-kaart, maar je kunt iedere dag ook punten verdienen. Een aantal darters krijgt op basis van die punten ook een kaart. Ik ga er natuurlijk alles aan doen om weer bij de Pro Tour te belanden. En moet ik er een jaartje tussenuit, dan kom ik daarna twee keer zo hard terug."



'Even niet aan darten denken'

Van Peer was de laatste weken veel in het nieuws vanwege de darteritus waar hij mee te maken had, hij heeft alles inmiddels een plaatsje kunnen geven. "Het is nu weer lekker rustig. Ik begin nu met de voorbereiding op de Q School. En de feestdagen komen er aan, even niet aan darten denken. Ik volg het WK natuurlijk wel, maar neem dan zelf even een pauze."



