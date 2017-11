Auto belandt in het water aan de Huizenbeemdweg in Oss

OSS - Aan de Huizenbeemdweg in Oss is woensdagavond rond halfnegen een auto van de weg geraakt.

De auto schampte vervolgens een boom en kwam naast de weg in een sloot terecht. Een man raakte lichtgewond en is door het ambulancepersoneel behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een tweede man die ook in de auto zat, raakte niet gewond.



Volgens een omstander heeft de auto de spiegel van een tegenligger geraakt en is daardoor van de weg geraakt.