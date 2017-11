Angela Christ stopt bij het Nederlands elftal, keepster blijft wel actief bij PSV

EINDHOVEN - ‘Lieve supporters, sinds 2005 ben ik actief geweest voor het Nederlands elftal. En heb besloten om op het hoogtepunt van mijn carriere te stoppen.”

Met die woorden laat keepster Angela Christ via Instagram weten een punt te zetten achter haar interlandcarrière. Christ blijft wel voor PSV spelen.

Voor de keepster was het afgelopen jaar ‘een prachtig en succesvol jaar!’ Christ: “Ik heb het EK mogen winnen, ben geridderd en heb natuurlijk mogen genieten van al jullie support! Ik wil al mijn coaches, teamgenoten, vrienden, familie en supporters bedanken. Deze herinneringen zijn onbetaalbaar!” Ze besluit haar post met: #samensterk#oranjeleeuwinnen#trotsChrist speelde 17 interlands en maakte in 2009 haar debuut in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Afgelopen vrijdag keepte Christ tegen Slowakije haar laatste wedstrijd voor Oranje. Het Nederlands elftal won de wedstrijd het 5-0.