Kennedymars in Someren krijgt na 9 jaar een nieuwe route

SOMEREN - Na negen jaar krijgt de Kennedymars in Someren een nieuwe route. Dat maakte organisator Joek woensdag bekend. Ook zijn de starttijden aangepast.

Het is een geliefde bezigheid voor veel mensen uit Someren en omgeving, onder het genot van muziek en een drankje kijken hoe wandelaars in verschillende stadia van ontbinding komen langsgestrompeld. En een enkele waaghals durft het natuurlijk ook zelf aan. Maar dat zal nu dus wel langs een andere route gebeuren.

Nieuwe route

De aanpassing van de route is volgens de organisatie gedaan op verzoek van deelnemers. Die gaven in verschillende enquêtes aan wel eens door een ander decor te willen lopen. Ook is er de hoop dat de nieuwe route voor meer sfeer gaat zorgen.



De nieuwe route is slecht nieuws voor Geldrop en Heusden, die eruit zijn gehaald. De wandelaars zullen vanuit Someren naar Asten, Ommel, Vlierden, Deurne, Helmond, Brandevoort en Lierop lopen, om vervolgens terug te keren in Someren.

Ook de starttijden zijn aangepast. Wandelaars vertrekken twee uur eerder, om acht uur in de avond. Dat heeft er mede mee te maken dat voorgaande marsen werden bemoeilijkt door extreme hitte.



Deelnemers kunnen zich vanaf 30 november inschrijven voor de mars.