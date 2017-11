Gewonde bij ernstig ongeluk op A67 bij Eersel, weg richting Eindhoven dicht

EERSEL - Een automobilist is woensdagnacht gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de A67 bij Eersel. Bij het ongeluk dat rond drie uur gebeurde, waren een auto en een busje betrokken. Het slachtoffer zat achter het stuur van de auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Van zijn auto bleef weinig over. Na het ongeluk was de A67 in eerste instantie in beide richtingen dicht tussen Eersel en knooppunt De Hogt. Rond vijf uur werd een rijstrook in de richting Antwerpen vrijgegeven.



Richting Eindhoven is de weg donderdagochtend vroeg nog dicht voor onderzoek.