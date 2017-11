Tabak voor 'rookvrije' sigaret zorgt voor 135 nieuwe banen bij Philip Morris

BERGEN OP ZOOM - Philip Morris neemt donderdag in Bergen op Zoom een nieuwe productielijn voor speciale tabak in gebruik. De speciale tabak is bedoeld om te roken met een elektronisch apparaatje. De nieuwe lijn zorgt voor 135 nieuwe banen op de plek van de voormalige sigarettenfabriek in Bergen op Zoom.

Het apparaatje waarvoor de tabak bedoeld is, verhit tabak, maar verbrandt het niet. Philip Morris heeft het dan ook over een ‘rookvrije’ sigaret die minder schadelijk zou zijn dan normale sigaretten.

De fabrikant stopte in 2014 met het maken van sigaretten in Bergen op Zoom. Op het hoogtepunt van Philip Morris werkten er 1200 mensen in de fabriek. Philip Morris kondigde de komst van de nieuwe lijn vorig jaar al aan.



De sigarettenfabrikant is sinds 2014 in Bergen op Zoom actief gebleven. Zo maakt het bedrijf er bijvoorbeeld bepaalde vloeistoffen voor e-sigaretten. Met de nieuwe banen komt het aantal Philips Morris-mensen straks uit op 335.



Op het terrein werken in totaal zo'n zevenhonderd mensen. Naast de medewerkers van Philip Morris vooral veel logistieke krachten. Of het aantal banen in de toekomst nog verder zal toenemen, is nu nog niet te zeggen. Een van de directeuren van de fabriek benadrukt dat de leiding in Nederland zich hier continu voor inspant.