Weer raak op gevaarlijkste kruispunt van Breda, fietser gewond na botsing met auto

BREDA - Bij een ongeluk op de kruising van de Nieuwe Prinsenkade in Breda is donderdagochtend een fietser gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond halfzeven. Door nog onbekende oorzaak werd het slachtoffer door een auto aangereden.



Ziekenhuis

De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist was hevig geschrokken. De politie is een onderzoek begonnen.



Het kruispunt staat bekend als 'gevaarlijkste van Breda'. Vorige maand raakte een 34-jarige voetganger ernstig gewond toen hij werd geschept door een auto. De automobilist reed na het ongeluk door en is nog voortvluchtig.



LEES OOK: Voetganger (34) na stapavond geschept op zebrapad centrum Breda, automobilist slaat op de vlucht