Dat doet je ogen even knipperen: dieven zetten Mercedes op bakstenen om wielen te jatten

WAALWIJK - De eigenaar van een Mercedes A 180 in Waalwijk wist donderdagochtend niet wat hij zag toen hij in zijn auto wilde stappen. Alle wielen van zijn 'bolid'e waren gestolen.

De dieven sloegen in de nacht van woensdag op donderdag toe in de Toon Kortoomstraat in Waalwijk.



Bakstenen

De auto stond nog op de plek waar de bestuurder hem had geparkeerd, maar dan wel op bakstenen.



De velgen met banden waren vakkundig onder de auto uitgehaald. De onfortuinlijke autobezitter doet aangifte.