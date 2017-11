NS wil verloren knuffels herenigen met eigenaars

ROOSENDAAL - Knuffelegel Erik is verdrietig. Hij is onlangs achtergelaten in de trein richting Roosendaal en mist zijn baasje. Ieder jaar worden veel spullen vergeten in de trein, waaronder knuffels. Daarom houdt de NS dit jaar een 'week van de verloren knuffels'.

Reizigers hebben haast of zijn met heel andere dingen bezig, stappen uit en vergeten hun persoonlijke bezittingen. Op deze manier blijven jaarlijks duizenden voorwerpen achter in de trein, waaronder een complete dierentuin aan knuffels. In veel gevallen wordt er een melding van gemaakt bij de NS, maar van de achtergelaten knuffels vaak niet. En dat is zonde.



Daarom verspreidt de NS deze week iedere dag foto's van een verloren pluchebeest. En dat alles om de jonge en misschien ook verdrietige eigenaar op pakjesavond te herenigen met de achtergelaten knuffel.