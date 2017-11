Fraude met handel in fazanten, drie mannen opgepakt

DEURNE - Twee fazantenkwekers uit Deurne (40 en 43 jaar) en een man uit de gemeente Gemert-Bakel (26) zijn vorige week aangehouden op verdenking van fraude met de handel in fazanten. Dit laat de politie weten. De drie worden officieel verdacht van bezit en handel in beschermde diersoorten.

De politie heeft op verschillende plekken onderzoek gedaan. Daarbij zijn spullen in beslag genomen voor verder onderzoek. De drie verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten.

Fazanten illegaal uitgezet?

Het bedrijf heeft een vergunning om onder meer fazanten te kweken. Mogelijk zijn toch regels overtreden. Zo mogen fazanten in Nederland bijvoorbeeld niet in het wild worden uitgezet.

Geruchten dat dit door de kwekers in Deurne toch is gedaan zijn bij de politie bekend. Of dit inderdaad is gebeurd, wordt volgens een woordvoerder onderzocht.