Auto uitgebrand in Wouw, vermoedelijk brandstichting

WOUW - In de Stelberg in Wouw is woensdagnacht een auto uitgebrand. Vermoedelijk is de brand aangestoken.

De brand werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt. De brandweer had de brand snel onder controle, maar van de auto was toen al weinig meer over.

Veiligheidshamer naast de auto

Naast de auto lag een veiligheidshamer. De dader of daders hebben vermoedelijk eerst geprobeerd om een raam van de auto in te slaan. Dat lukte niet, waarna de auto in de hens is gezet.

De politie onderzoekt de brand.