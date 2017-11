Kaasplankjes en borrelnootjes maken plaats voor pop-up VVD Clubhuis

OUDENBOSCH - De VVD in Halderberge is de gesloten winkels in de gemeente meer dan zat. Als antwoord op de leegstand opent de fractie in december haar eigen 'VVD Clubhuis' in een winkelpandje in het centrum van Oudenbosch. "De leegstand in de Halderbergse dorpen is ons al lange tijd een doorn in het oog. Tijd dat we zelf actie ondernemen", aldus fractievoorzitter Thomas Melisse.

Het pop-up clubhuis komt in een voormalige verswarenwinkel aan de Professor van Ginnekenstraat en vormt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen het thuishonk van de lokale liberalen. Het is meer dan alleen een ludieke actie. Melisse: "De komende vier maanden maken we in ons huurpand zelf een begin om de lelijke leegstand te doen verdwijnen."



Vergadertafel

Daar waar eerder de kazen, noten en snijwaren in de vitrine lagen, komt een vergadertafel met koffiemachine te staan. De gevel wordt in VVD kleuren bestickerd en de vloer wordt opnieuw bekleed. "Het moet natuurlijk wel netjes zijn", vertelt de fractievoorzitter.



De aanpak van leegstand is één van de speerpunten van de VVD voor de verkiezingen in 2018. De partij heeft al wat oplossingen paraat. Zo moet er geïnvesteerd worden in parkeeroplossingen en moeten pandeigenaren meer mogelijkheden krijgen om hun panden een andere bestemming te geven. "Denk daarbij aan het omvormen van leegstaande panden tot woonruimte of het toestaan van kleinschalige horeca, zoals een bed & breakfast", aldus Melisse.



Opening 16 december

Wie met de politieke partij in gesprek wil gaan, mag het VVD-pluche straks zelf meerdere dagen in de week betreden. "We willen heel graag weten wat er onder de inwoners speelt. Daarom staat de deur op zaterdag en op een vaste doordeweekse avond open", zegt Melisse. Ook houdt de VVD haar fractievergaderingen in het pop-up kantoor.



Op 16 december wordt het VVD Clubhuis geopend. Wie dat gaat doen, houdt de partij nog geheim.