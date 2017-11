Actie gestart om Michael van Gerwen aan bijzondere prijs te helpen [VIDEO]

VLIJMEN - Hij staat in een rijtje met Tom Brady, Roger Federer, Katie Ledecky, Tatyana McFadden en Sally Pearson. Niet de minsten dus. Michael van Gerwen maakt kans op de 'Overseas Sports Personality of the Year-award’ van de BBC. Dat is de prijs voor de beste niet-Britse sporter van 2017.

In De Wereld Draait Door werd woensdag een actie gelanceerd om Van Gerwen deze prijs te bezorgen. Een reclamebureau heeft een video gemaakt, waarmee mensen moeten worden overtuigd op 'MvG' te stemmen in deze verkiezing. Omdat alleen in het Verenigd Koninkrijk mag worden gestemd, is de video (uiteraard) gericht op de Britse stemmers.



Reclamemaker Maarten Boer over de video: "Van Gerwen staat van alle genomineerden het dichtst bij het Britse volk. Hij is een champion of the people. Deze sport beoefen je in de kroeg, iedereen kan het een beetje. We willen aan het Britse volk laten zien wie deze man is en dat het net zo goed hun buurman had kunnen zijn."Van Gerwen kan de eerste Nederlander winnen die deze prestigieuze prijs wint. De BBC-bokaal is bedoeld voor iemand die veel betekend heeft voor zijn of haar sport.Jacques Anquetil, Pelé, Muhammad Ali, Tiger Woods en Usain Bolt zijn eerdere winnaars.