Concurrent van Mathieu van der Poel neemt wraak buiten het veld: 'Hoe zit het met de liefde?'

HOOGERHEIDE - Mathieu van der Poel domineert dit seizoen het veldrijden. Hij won vijftien van de negentien crossen. Daar baalt Wout van Aert ongetwijfeld flink van. De Belg, regerend wereldkampioen veldrijden, komt er totaal niet aan te pas. Maar Van Aert heeft buiten het veld wraak genomen.

In een video van Proximus Sports moet ‘VDP’ antwoord geven op de meest uiteenlopende vragen van collega’s. Van Aert vraagt de Brabander hoe het zit met zijn liefdesleven. Ongetwijfeld een vraag die hij stelt met de nodige voorkennis.



“Mijn liefde zijn mijn auto’s”, zegt Van der Poel. “En van mijn honden krijg ik ook heel veel liefde. Dit heb ik goed ingestudeerd hé?”



Rudy de Bie, voormalig bondscoach van de Belgische veldrijders, doet er met zijn vraag nog een schepje bovenop. “Mathieu, hoe zit het nu eigenlijk? Is het nog altijd zoals in de tijd van je vader, dat seks voor de wedstrijd not done is?”



Het antwoord op die vraag geeft hij in deze video.