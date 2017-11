Dat kan 'ie ook al: onze Jordy Graat wint award als dj

ETTEN-LEUR - Jordy Graat, voor de volgers van Omroep Brabant bekend als presenator van het Fijnfisjenie Café tijdens carnaval, heeft een prijs gewonnen voor zijn werk als dj. De Veldhovenaar kreeg met zijn kompaan Gert-Jan van der Zee de prijs voor beste dj act van 2017.

Het duo kreeg de prijs in Etten-Leur tijdens de uitreiking van de Party Awards, een verkiezing voor dj’s en feestartiesten. Graat en Van der Zee noemen zich ‘de Lampegastuh’. Ook al treden ze pas anderhalf jaar samen op, toch stonden ze al op grote festivals en evenementen.



Zo draaiden ze op Lakedance en 7th Sunday.





Graat was niet de enige die in de prijzen viel. Ook Snollebollekes van Rob Kemps uit Best kreeg een award. Hij mag zich een jaar lang de populairste party act noemen.