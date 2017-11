Langere stapavonden in Breda dichterbij: politiek wil proef

BREDA - De hele nacht feesten in de Bredase clubs, binnenkort kan dat misschien. D66, GroenLinks, VVD en SP willen een proef. De motie wordt donderdagavond besproken in de gemeenteraad.

Een petitie van vier Bredase ondernemers werd ruim 1700 keer ondertekend. De inzet: de clubs in moeten tot zes uur in de ochtend open kunnen blijven. "Breda is nu echt het lachertje van evenementenwereld. Dit is echt nodig om meer mensen van buiten de stad hier naartoe te trekken”, vertelt Billy Zomerdijk (26) uit Breda, één van de initiatiefnemers.

LEES OOK: Politieke partijen in Breda willen club- en dancecultuur een boost geven



Proef

De vier partijen willen als proef vier keer een clubevenement toestaan, dat ook na 04:00 uur doorgaat. Het lijkt erop dat de partijen samen een meerderheid gaan halen voor de motie. Ze willen Breda onderscheidend maken van andere steden. “Breda is een broedplaats voor dj-talent”, schrijven ze. Ook hoeven mensen dan minder langer te wachten op de eerste ochtendtrein.



LEES OOK: Massale steun voor langere stapavonden in Breda, al duizend handtekeningen

Het gaat dan niet om de cafés en kroegen, maar om de grotere clubevents. “Kroegen zitten hier niet op te wachten. Het gaat echt om de exclusieve evenementen, waarvoor mensen van ver willen komen”, benadrukt Zomerdijk.



Zomerdijk kan zijn geluk niet op. “Dit is echt geweldig! Heel gaaf! Ik vind het heel spannend. We kunnen wachten om aan de slag te gaan.”



Wildpoepen

Toch is niet iedereen positief. De vereniging van binnenstadbewoners maakt zich zorgen. “Wildpoepers, geluidsoverlast en vernielingen, we maken van alles mee. Dit zal alleen maar erger worden”, denkt Piet Maanders, voorzitter van StadshartValkenberg. “Het is een middeleeuwse binnenstad, het uitgaanspubliek gedraagt zich ook middeleeuws!”



De initiatiefnemers denken dat de overlast mee zal vallen.