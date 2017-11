Cees Engel mag weer op zijn camping Fort Oranje komen

BREDA - De rechter heeft een eind gemaakt aan het gebiedsverbod van eigenaar Cees Engel voor camping Fort Oranje in Rijsbergen. Ook de gebiedsverboden van zijn partner, zoon en adviseur zijn vanaf vrijdag geschorst.

De gebiedsverboden werden in juni voor het eerst opgelegd door de gemeente Zundert. De gemeente nam toen het beheer van de beruchte camping over.

Burgemeester

De rechter oordeelt dat burgemeester Leny Poppe-de Looff bij de verlenging ervan niet goed heeft gemotiveerd waarom er nog steeds ernstige vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde.

De gemeente Zundert laat weten dat de uitspraak niet onverwacht is en benadrukt dat de betrokkenen nog steeds niet welkom zijn op Fort Oranje. “De nieuwe beheerder zal ze niet toelaten. De zorg voor de bewoners blijft onze belangrijkste prioriteit en daarvoor is rust nodig'', aldus de burgemeester.



De gemeente heeft dus het beheer over de camping. Cees Engel probeerde eerder met een kort geding dat beheer terug te krijgen, maar verloor die zaak.



Ontruiming

Ondertussen is de ontruiming van de probleemcamping bijna klaar. In juli is daarmee begonnen. 6 december wordt het laatste van in totaal elf velden ontruimd. Fort Oranje kwam in de schijnwerpers als probleemcamping door een tv-serie op SBS. Op het terrein woonden naar schatting 940 mensen.