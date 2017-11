Marlon G. die meisje (16) ontvoerde krijgt 2 jaar cel, jihadreis niet bewezen

DEN BOSCH - De 39-jarige Marlon G. gaat twee jaar de cel in omdat hij een meisje (16) uit Heesch ontvoerde. Hij hield haar vast in Antwerpen en mishandelde haar. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat hij haar als jihadbruid mee naar Syrië wilde nemen, maar de rechtbank spreekt hem hier van vrij.

Het meisje had zich bekeerd tot de islam en leerde G. kennen via internet. In de zomer van 2016 werd ze drie weken vermist. Ze bleek mee te zijn genomen naar België. Ze werd in Antwerpen op verschillende adressen vastgehouden, vernederd en mishandeld.



In angst geleefd

De politie bevrijdde haar op 15 augustus, nadat ze zelf de moed had verzameld om te bellen. Ze verklaarde dat ze dag en nacht in angst leefde toen ze in Antwerpen zat.



Justitie wilde dat de Amsterdammer drie jaar celstraf met tbs kreeg. Volgens het OM wilde G. zich aansluiten bij een terroristische organisatie als IS. Hij zou zelfs bezig zijn geweest met het voorbereiden van een reis naar het strijdgebied. De rechtbank vindt dat hier niet voldoende bewijs voor is.

Eerder in cel

Marlon G. bekeerde zich in 2011 tot de islam, maar is naar eigen zeggen geen IS-sympathisant. Hij heeft eerder ook al een lange gevangenisstraf gehad. Het is niet duidelijk waarvoor dat precies was.