Bredanaar (37) blijft vastzitten voor moordpoging met leden motorclub No Surrender

DEN HAAG - Een 37-jarige man uit Breda die betrokken zou zijn geweest bij een moordpoging in Ridderkerk, blijft voorlopig vastzitten. Hij zit al acht maanden vast. Dat heeft de rechter in Den Haag donderdag bepaald.

Twee andere verdachten in de zaak, een man uit Den Haag (51) en een man uit Pijnacker (34) die geboren is in Eindhoven, zouden volgens de politie lid zijn van motorclub No Surrender.



Medicijnfabriekje

De Bredanaar zou samen met de twee mannen op 7 november vorig jaar een 40-jarige Hagenaar hebben willen doden. Het slachtoffer werd neergestoken bij een bedrijfspand in Ridderkerk waar een illegaal medicijnfabriekje zat.



De Bredanaar wordt ook strafrechtelijk vervolgd voor drugsbezit (amfetamine) en bezit van een gasdrukpistool. Daarvoor is hij eerder in 2016 in Breda al aangehouden.



In maart dit jaar hield de politie de drie verdachten aan. Volgens de advocaat van de verdachte uit Breda heeft de man 'geen enkele binding' met motorclub No Surrender. Hij was alleen maar bij het bedrijfspand in Ridderkerk om dozen te sjouwen, aldus de advocaat.



'Voorlopig niet vrij'

"We praten hier over een poging tot moord", meende de officier van justitie. "Het is niet aan de maatschappij uit te leggen als één van de drie heren op vrije voeten komt." De Haagse rechtbank vindt dat er voldoende aanwijzingen zijn die de beschuldigingen van de officier ondersteunen. De rechtszaak wordt in februari voortgezet.