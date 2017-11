Gloednieuwe windtunnel op de Technische Universiteit Eindhoven: verslaggever doet de test!

EINDHOVEN - Uniek in de wereld. Dat is de nieuwe windtunnel aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Professionele wielerploegen maar ook de auto's die meedoen aan de solar challenge moeten er profijt van hebben. Omroep Brabant mocht een dagje testen in de nieuwste faciliteit op de universiteits camous.

Hoogleraar Bert Blocken heeft de tunnel ontworpen: "We kunnen veel meer testen dan voorheen. Vooral de atmosferische grenslaagwind is goed te testen. Dat is simpel gezegd de wind bij de grond."



Wereldwijd zijn er slechts enkele onderzoeksfaciliteiten die zich kunnen meten met de tunnel op de TU/e-campus.



Wielrenonderzoek

Veel wielerploegen willen testen in de tunnel. "Wat we hier kunnen meten is welke volgorde de minste energie vraagt van de groep als geheel. Dus wat de meest optimale formatie van de tijdritploeg is. Voor zover wij weten kan dit nog op geen enkele andere plaats in de wereld", aldus 'professor Wind'.





Verslaggever Floyd Aanen kon niet wachten om op de fiets te klimmen en te testen. "We testen wat voor Floyd de ideale zithouding is met tegenwind." Met rook en een laserstraal ziet het er best spannend uit. "Je zit op de fiets en je hoort en voelt de wind vol in je gezicht waaien. dat is wel even wennen. En je moet stil blijven zitten. Ook lastig", knipoogt Floyd.De test duurt zo'n drie minuten. Op een computerscherm vliegen de cijfertjes je okm de oren. De eindconclusie? "Floyd zal nooit de Tour de France winnen ben ik bang", grapt de hoogleraar.