Roy Donders eert zijn overleden oma bij eerste grote concert: 'Ze was mijn grootste fan'

TILBURG - Roy Donders moet het tijdens zijn eerste concert zonder zijn allergrootste fan doen. Zijn oma ontbreekt op 15 december als hij voor het eerst in Poppodium 013 in Tilburg staat. Ze overleed begin deze maand. Met een muzikaal eerbetoon zorgt hij ervoor dat ze er toch een beetje bij is tijdens die eerste grote show.

“Ik heb een jaar of zes geleden een liedje laten schrijven over mijn opa en oma om te vertellen hoeveel ik om ze geef en dat ik van ze houd. Vaak doe je dat pas als iemand er niet meer is, maar ik vond het heel mooi om te doen toen ze er nog wel waren”, vertelt Roy.

'Wordt speciaal'

En dat liedje laat hij tijdens het concert horen. “Ik heb even geroepen dat ik het niet ging doen, dat ik het helemaal niet aan zou kunnen, maar ik ga het toch doen”, aldus de volkszanger. “Het wordt heel klein met alleen een piano. Het wordt heel speciaal, denk ik.”



Zijn oma was al langere tijd ziek en overleed op 91-jarige leeftijd. “Een prachtige leeftijd natuurlijk, maar het kwam toch vrij plotseling. Plotseling wilde ze niet meer. Ze had zoveel pijn en we konden eigenlijk niks anders doen dan het maar gewoon laten gebeuren.”

Ondanks het gemis, kijkt hij wel uit naar het concert en moet het ook een feestje worden. De show heet niet voor niks ‘Lach, zing, dans & geniet’.



LEES OOK: Roy Donders neemt nieuwe clip op: 'Ik ben al tevreden als iedereen het nummer kan meezingen' [VIDEO]



Twee uur durende show

“Ik ben volop aan het repeteren en dansjes aan het instuderen”, zegt hij. Het wordt een twee uur durende show in 013. Roy staat er samen met Patty Brard en Jeffrey Heesen op het podium.