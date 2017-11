'Leuke vriendin, regelmatig naar feestjes en ik woon niet in Afrika', jongeren zijn hier keigelukkig

VEGHEL - Nederlandse jongeren zijn heel gelukkig, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren tussen de 12 en 25 jaar geven hun leven een rapportcijfer van 8,4. Bij een kleine steekproef op ROC De Leijgraaf in Veghel blijken die cijfers helemaal te kloppen.

Volmondig 'ja' is het antwoord van een groepje jongens bij De Leijgraaf op de vraag of ze echt zo gelukkig zijn, zoals het CBS zegt.

Leuke vriendin

"Ik ben wel gelukkig, ik heb een leuke vriendin waar ik alles mee mag doen en ga regelmatig naar feestjes toe, dat is wel lachen", zegt een jongen. Hij geeft zijn leven het rapportcijfer 8.

Ook andere studenten zeggen stuk voor stuk gelukkig te zijn met hun leven: "Supergelukkig", is het antwoord steeds.

We hebben het goed

"Ik ben supergelukkig omdat ik in Nederland wonen en niet in Afrika of een ander land. We weten niet half hoe goed wij het hier hebben, zo is het toch?", zegt alweer gelukkige scholier van De Leijgraaf