Darryl Lachman ontbrak dit seizoen nog geen minuut: 'Of er is niets beters, of ik ben de beste'

TILBURG - Darryl Lachman speelde dit seizoen alle wedstrijden van de eerste tot en met de laatste minuut. De 28-jarige Amsterdammer is de enige Willem II’er die nog geen seconde heeft gemist. “Ik denk dat ik het goed doe.”

Lachman was er niet van op de hoogte dat hij als enige speler van de Tilburgse club nog geen tel ontbrak. "Of er is niets beters, of ik ben de beste", zegt hij daar lachend over. "Het is maar net hoe je het wil zien."



De verdediger kijkt kritisch naar zijn eigen prestaties. "Aan het begin van het seizoen liep het niet heel soepel. Dat kwam omdat ik net terug was van een toernooi met de nationale ploeg van Curaçao." Hij won deze zomer de Caribbean Cup."Ik denk dat ik het goed doe", vervolgt Lachman. "Natuurlijk zijn er altijd momenten in een wedstrijd waarvan je denkt dat je beter een andere keuze had kunnen maken. Dat ligt een beetje aan mijn manier van spelen. Ik neem graag een risico."Het is voor Lachman geen hoofddoel om dit seizoen alle wedstrijden te spelen. "Ik ben daar niet echt mee bezig. Wellicht is het mogelijk om alles mee te doen. Ik pak niet veel kaarten en ben niet vaak geblesseerd. Al moet ik dat laatste maar snel afkloppen."1 Darryl Lachman 1170 minuten2 Kostas Tsimikas 1039 minuten3 Ben Rienstra 988 minuten4 Fran Sol 985 minuten5 Thom Haye 976 minutenVoor Willem II wacht zaterdag in de eredivisie een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.