Politie wil 60.000 euro schadevergoeding van criminelen die drugsafval dumpten

Er werden grote hoeveelheden chemicaliën gevonden in de zaak. (Foto: Openbaar Ministerie)

DEN BOSCH - Drugscriminelen die chemische stoffen gedumpt hebben, moeten zelf de aangerichte schade vergoeden. Dat willen het politiekorps Oost-Brabant en het Openbaar Ministerie. Het korps heeft woensdag in een grote drugszaak een vordering ingediend om de schade op vijf verdachten te verhalen. Het is de eerste keer dat de politie op deze manier probeert om criminelen financieel te laten opdraaien voor het opruimen van drugsafval.

De claim is onderdeel van een grotere zaak tegen in totaal acht mannen die worden verdacht van de productie van grote hoeveelheden synthetische drugs. De politie wil 60.000 euro terugzien van vijf van hen.

Meestal draaien de gemeente, provincie of particuliere grondeigenaren op voor de schoonmaakkosten van de dumpingen van drugsafval. Dat loopt vaak in de tienduizenden euro’s. Dumping van drugsafval door criminelen is al lange tijd een groot probleem.

Duizenden liters

De rechter doet op 25 januari uitspraak in de zaak. Als hij de politie in het gelijk stelt, is de kans groot dat deze aanpak vaker zal worden toegepast.