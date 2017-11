Wel of geen mega-varkensstal in Nijnsel? Raadscommissie is aan de beurt

NIJNSEL - Mag boer Thomas Verhagen wel of geen mega-varkensstal bouwen aan de Lieshoutseweg in Nijnsel? Die vraag houdt de gemoederen in het dorp al een hele tijd bezig. Afgelopen zomer leek er een einde te zijn gekomen aan de discussie. De gemeenteraad gaf toen groen licht voor de bouw van de stal voor 18.000 varkens. Maar nadat de provincie met nieuwe regels kwam, kwamen B en W vorige week terug op het besluit. En dus wordt er donderdagavond wéér gesproken over de kwestie.

De bouw van de megastal is al jaren het onderwerp van gesprek in het dorp. De buurt ziet de stal namelijk liever niet komen. Niet alleen vanwege stankoverlast. Ook omdat bestaande familiebedrijven in de veehouderij door de komst van de megastal niet meer kunnen uitbreiden. De nieuwe stal zou hun uitbreiding op slot gooien.

Staldering

B en W van de gemeente Meierijstad komen terug op hun besluit van afgelopen zomer. Dit omdat de stal niet zou voldoen aan nieuwe regels van de provincie. Het gaat hierbij om het zogeheten stalderingsbewijs. Sinds begin november is de provincie Brabant begonnen met staldering. Dit houdt in dat boeren pas een nieuwe stal mogen bouwen als ze op een andere plek stallen slopen. Voor boer Thomas Verhagen komt dat neer op 10.000 vierkante meter.

Maar er klopt niks van het argument van het college, zegt advocaat van Verhagen, De Rooij. Eerder zie hij hierover het volgende: “De gemeente heeft op 7 november voor het eerst een brief gestuurd waarin staat dat Verhagen binnen tien dagen moest stalderen. Dat betekent dat hij binnen tien dagen 10.000 vierkante meter stal gesloopt had moeten hebben. Dat kan natuurlijk niet. De regels van de provincie zeggen bovendien helemaal niet dat je direct moet slopen. Het kan ook terwijl je al bezig bent met nieuwbouw.”

Besluit 14 december

Donderdagavond praat de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfvoering over de kwestie. Tijdens deze vergadering zullen ook Thomas Verhagen, zijn advocaat Joost de Rooij en de advocaat van omwonenden spreken. Uiteindelijk moet de gemeenteraad 14 december een besluit nemen.

