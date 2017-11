Elsevier: 'Maasziekenhuis weer bij zwakste ziekenhuizen, ook Bernhoven valt tegen'

EINDHOVEN - Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer is opnieuw onderaan geëindigd bij een landelijk onderzoek naar het functioneren van ziekenhuizen. Uit het jaarlijkse overzicht van Elsevier Weekblad en een onderzoeksbureau blijkt dat de veiligheid en effectiviteit van de medische zorg er ondermaats is.

Ook wordt al jaren de norm van het aantal te verrichten endeldarmoperaties niet gehaald. Dit komt de routine van de chirurgen niet ten goede, menen de onderzoekers. Verder zou volgens hen meer rekening moeten worden gehouden met de patiënt.



'Bernhoven opvallende daler'

In vergelijking met vorig jaar is de zorg in het Maasziekenhuis er echter niet verder op achteruit gegaan, volgens de lijst. Ziekenhuis Bernhoven in Uden wordt in het overzicht juist één van de meest opvallende dalers genoemd.



Bravis in West-Brabant en de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant, met uitzondering van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, behoren tot de best presterende ziekenhuizen in ons land. Ze worden de voet gevolgd door het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, Amphia in Breda en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Geen enkel ziekenhuis in de provincie haalt de hoogste score.



Ook op andere lijst laaggenoteerd

Begin deze maand stonden het Maasziekenhuis en ‘Bernhoven’ ook al in de achterhoede in de Top 100 van het Algemeen Dagblad. Hoogst'genoteerde Brabantse ziekenhuis was het ‘St. Anna’ in Geldrop – bij Elsevier ook een ‘winnaar’.