Hacker die half miljoen buitmaakte, handelde zogenaamd in vliegtuigonderdelen

BOXTEL - De voortvluchtige hacker uit Boxtel die verdacht wordt van grootschalige fraude, had in 2015 een nepbedrijf in zijn woning aan de Molenstraat. Het ‘bedrijf’ handelde zogenaamd in vliegtuigonderdelen, net zoals het bedrijf in Jordanië dat hij voor een half miljoen oplichtte.

De 47-jarige verdachte is nog altijd spoorloos. Bij het pand aan de Molenstraat is duidelijk te zien dat er een inval is geweest. Volgens buurtbewoners is de man al een tijdje weg. Op een briefje dat op de voordeur is geplakt, staat dat de bewoner in het ziekenhuis ligt, wat volgens buurtbewoners sowieso niet klopt. Inmiddels lijkt dus duidelijk waarom.

Van juni tot november 2015 had de verdachte een bedrijfje ingeschreven op zijn thuisadres en dat was precies de periode waarin de fraude zich afspeelde.

Half miljoen

De cybercrimineel wist een half miljoen te stelen van een bedrijf in Jordanië. Hij onderschepte de e-mails tussen het Jordaanse bedrijf en een Belgisch bedrijf en wist wijzigingen in die e-mails aan te brengen. Hij veranderde het rekeningnummer van het Belgische bedrijf in dat van hemzelf. Zo kreeg hij tonnen naar zijn rekening overgemaakt.

De man maakte het geld vervolgens over naar vrienden en familie. Zij pinden het geld en gaven het weer terug aan de man. De 47-jarige man uit Boxtel ging er dus waarschijnlijk met tonnen aan cash vandoor. De politie heeft geen idee waar de man is.

Niet te geloven

Inwoners van Boxtel kunnen niet geloven wat er zich in een woning in hun dorp heeft afgespeeld. “Zoiets hoor je toch meer in de grote steden en niet in een dorp als Boxtel”, zegt een vrouw. Een dorpsgenoot vindt hem wel een ‘slimmerik’ maar is vooral benieuwd wie het zou kunnen zijn.

Ethisch hacker Thijs Schoonbrood van bedrijf WhiteHats zegt dat hij niet precies weet hoe de man uit Boxtel te werk is gegaan, maar dat het niet per se heel ingewikkeld hoeft te zijn om digitaal in te breken. Volgens Betaalvereniging Nederland is het sowieso erg onverstandig om gevoelige gegevens of grote betalingen via e-mail te verzenden.