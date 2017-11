Jeugdcriminaliteit in de provincie flink afgenomen, Bergen op Zoom scoort het slechtst [OVERZICHT]

EINDHOVEN - De jeugdcriminaliteit is in Brabant en de rest van het land flink afgenomen. Dat blijkt uit een overzicht van LocalFocus op basis van CBS-cijfers. Het aantal mensen tussen de 12 en 25 die werden verdacht van een misdrijf is tussen 2010 en 2016 bijna gehalveerd.

Vorig jaar werden in heel Nederland 60.000 jongeren verdacht van een misdrijf. In 2010 ging het nog om 106.000 jongeren.

In Brabant valt vooral de daling in Helmond en Oosterhout op. Helmond was in 2010 de Brabantse gemeente met de meeste verdachten (ruim 47) per duizend jongeren. In 2016 was dat aantal bijna gehalveerd (ruim 26), waarmee de gemeente zakte naar de derde plaats. De nummer twee in 2010, Oosterhout, deed het nog beter. Daar is het aantal verdachten in zes jaar zelfs meer dan gehalveerd.

Bergen op Zoom en Roosendaal zijn de nieuwe koplopers, maar ook daar is sprake van een daling. Van de grote steden heeft Den Bosch relatief gezien de meeste jeugdige verdachten, Breda de minste.

De top 3 gemeenten met de meeste jonge verdachten in 2016

1. Bergen op Zoom – 28,7 verdachten per duizend jongeren

2. Roosendaal – 27,1 verdachten per duizend jongeren

3. Helmond – 26,3 verdachten per duizend jongeren

De top 3 gemeenten met de meeste jonge verdachten in 2010

1. Helmond - 47,4 verdachten per duizend jongeren

2. Oosterhout - 45,9 verdachten per duizend jongere3. Grave – 43,7 verdachten per duizend jongeren

Grote steden in 2016

1. Den Bosch – 26,1 verdachten per duizend jongeren

2. Eindhoven – 21,4 verdachten per duizend jongeren

3. Tilburg – 20,7 verdachten per duizend jongeren

4. Breda – 18,9 verdachten per duizend jongeren

De gemeenten met de minste jeugdige verdachten in 2016

1. Sint Anthonis – 4,7 verdachten per duizend jongeren

2. Bergeijk – 8 verdachten per duizend jongeren

3. Reusel-De Mierden – 8,3 verdachten per duizend jongeren