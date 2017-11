Gezocht: vrouw in onesie

PUTTE - De politie van Bergen op Zoom is op zoek naar een vermiste vrouw in Putte. Toen ze verdween droeg ze alleen een onesie en een groene jas.

De vrouw wordt gezocht in de omgeving van de Eerste Verdelingsweg in Putte. Ze is 29 jaar, draagt een onesie en een groene jas met bontkraag. Ze heeft lang blond haar dat los hangt en draagt een bril.



Bij de zoektocht is ook een politiehelikopter ingezet.