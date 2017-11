Man die Yassine Majiti zou hebben doodgeschoten, mag weer contact hebben met de buitenwereld

Onderzoek na de schietpartij in Best (foto: Rob Engelaar).

DEN BOSCH - De man die in Best Yassine Majiti uit Den Bosch zou hebben doodgeschoten, mag weer contact hebben met de buitenwereld. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit bekend gemaakt. Tot donderdag mocht hij alleen met zijn advocaat praten.

Majiti werd op 5 november gedood. Dit gebeurde toen hij na een salsafeest onder vuur werd genomen op een parkeerplaats bij Beachclub Sunrise. Een 33-jarige stadgenoot liep hierbij lichte verwondingen op.

Moord of doodslag

De 39-jarige verdachte werd vijf dagen laten aangehouden. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Eindhoven en had al enige tijd geen vaste woon- of verblijfplaats. De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag.

De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch bepaalde vorige week dat de man negentig dagen langer vast blijft zitten. Op 13 februari is bij de rechtbank in Den Bosch een eerste zitting.

Onderzoek nog gaande

Het onderzoeksteam is nog druk bezig met onder meer het horen van getuigen, om helder te krijgen wat voorafging aan de schietpartij. De verdachte mocht sinds zijn arrestatie geen contact mocht hebben met de buitenwereld behalve met zijn advocaat. Zo moest worden voorkomen dat hij van het OM niet kon frustreren door contact te hebben met andere personen in het onderzoek.

Majiti was lid van CHC, een voetbalclub in Den Bosch. Onlangs hielden spelers van het team waarvoor hij speelde, een herdenkingdrukken.