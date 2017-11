Zwangere vrouw en nog tien vluchtelingen na twee dagen gevonden in verzegelde koelwagen

BLADEL - In een koelwagen in Bladel zijn donderdagavond elf volwassen vluchtelingen gevonden, onder wie één zwangere vrouw. Ze moeten al zeker twee dagen in de verzegelde koelwagen hebben gezeten.

Het is onduidelijk waar de vluchtelingen oorspronkelijk vandaan komen. De Poolse vrachtwagen kwam uit België. De vluchtelingen zijn aangehouden en worden naar het politiebureau in Eindhoven gebracht. Ze verkeren volgens de politie allemaal in goede gezondheid.

Twee dagen

De vluchtelingen moeten zeker twee dagen in de koelwagen gezeten hebben. De vrachtwagen was al die tijd namelijk verzegeld. De Poolse chauffeur hoorde tijdens zijn pauze mensen in de wagen en schakelde meteen de politie in.