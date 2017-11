Rico Verhoeven maakt filmdebuut naast Jean-Claude van Damme en Mike Tyson

HALSTEREN - Kickbokser Rico Verhoeven maakte begin deze zomer bekend dat hij een acteercarrière wel ziet zitten. Die droom lijkt uit te komen, want in januari is de zwaargewicht uit Halsteren naast Jean-Claude van Damme en Mike Tyson te zien in de film 'Kickboxer: Retaliation'.

Op een foto die de kickbokskoning donderdag op Instagram plaatste, is Verhoeven naast Jean-Claude van Damme te zien op de set van de film in Thailand.



Hoe groot de rol van Rico Verhoeven is, is niet precies duidelijk. Wel is hij als het karakter 'Moss' in de trailer van de film te zien. 'Kickboxer: Retaliation' is het tweede deel van de nieuwe Kickboxer-trilogie en is een remake van de originele film met Van Damme uit 1989.Verhoeven maakte eerder al bekend dat zich graag volledig op acteren wil gaan richten als hij stopt met de vechtsport.