Dood van baby in Breda was geen moord, maar hooguit doodslag of fatale mishandeling

BREDA - De vader van de baby uit Breda die op 20 november overleed, wordt niet meer verdacht van moord. De officier van justitie wil dat zijn voorarrest wordt verlengd op verdenking van doodslag of mishandeling met de dood als gevolg.

De rechtbank in Breda moet hierover vrijdag een besluit nemen. Bij moord is er sprake van een vooropgezet plan, bij doodslag is iemand in een opwelling om het leven gebracht.

De verdachte is 24, hij werd dinsdag aangehouden. Uit sectie was gebleken dat het zeven maanden oude kindje een niet-natuurlijke dood was gestorven.

Exacte doodsoorzaak onbekend

De baby werd op 19 november in kritieke toestand in een ziekenhuis opgenomen. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend.

De jonge ouders en hun kindje stonden onder toezicht van een jeugdzorgorganisatie. De begeleiding van het gezin werd verzorgd door de William Schrikker Groep. Het jongetje was eerder voor langere tijd uit huis geplaatst. De reden voor het toezicht en de begeleiding is niet bekend.

Wellicht vervolgstappen

De dood van de baby is gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze instantie bekijkt nog welke vervolgstappen nodig zijn. De politie doet onderzoek naar het overlijden. Ongeveer twintig rechercheurs zijn bij het onderzoek betrokken.

Burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda: "Wat er is gebeurd, is vooral een drama. Wat er allemaal aan vooraf is gegaan, is wel belangrijk, maar pas na afronding van het strafrechtelijk onderzoek te zeggen'', zei hij.