Stadsbussen moeten zo snel mogelijk schoon worden, vindt de Bredase gemeenteraad

BREDA - De Bredase politiek is het er bijna unaniem over eens dat er een einde moet komen aan de vervuilende stadsbussen. Tien partijen hebben donderdag een motie ingediend bij de Burgemeester en Wethouders om zo snel mogelijk over te gaan op emissieloze stadsbussen.

De motie is ondertekend door tien van de elf partijen in de Bredase gemeenteraad, alleen de VVD doet er niet aan mee.

De partijen wijzen er in de motie op dat Breda steeds verder achterloopt op eerder uitgesproken ambities. Zo was het bij de vorige aanbesteding van stadsbussen – die loopt van 2015 tot 2022 - nog de bedoeling dat Breda de eerste stad van Europa zou worden die over zou gaan op elektrische bussen. Daar is helemaal niks van terechtgekomen.

Geen enkele schone bus

Op dit moment rijdt er nog geen enkele elektrische bus in de stad en er zijn ook geen plannen om daar op korte termijn verandering in te brengen.

Een van de redenen voor de motie is dat er op dit moment oriënterende gesprekken worden gevoerd over een nieuwe aanbesteding. Als het aan de tien partijen ligt, staat in die aanbesteding dat in 2023 alleen nog maar bussen op elektriciteit of waterstof door de stad rijden.