Avontuur Expeditie Robinson ten einde voor Herold

EINDHOVEN - Herold Dat, de enige Brabantse deelnemer aan Expeditie Robinson, ligt uit het programma. De oud-militair wist maar liefst vier eilandraden te overleven zonder tegenstem en hield het tot verbazing van zijn medespelers erg lang uit. Maar nu is het doek voor de Astenaar toch gevallen.

Herold leek lange tijd een van de sterkere nog overgebleven deelnemers. Maar hij voelde in de laatste dagen al aankomen dat het moeilijk zou gaan worden, zei hij in het napraatprogramma Eilandpraat op RTL5. "Ik zat steeds vaker alleen. Werd steeds meer buitengesloten."



Na het afvallen van Dat zijn er nog vier deelnemers over.



