Man maakt brokken en laat auto beschadigd achter op rotonde

DONGEN - Hij heeft sporen achter gelaten, sporen van een fikse botsing. Maar waar de bestuurder van een wagen is gebleven die donderdagavond werd achtergelaten op de rotonde bij de Middellaan/Trappistenstraat in Dongen en waarom hij is gevlucht? Joost mag het weten.

Ook is nog niet bekend waar hij een aanrijding heeft veroorzaakt. De brokkenmaker koos het hazenpad toen agenten hem naast de fors beschadigde auto zagen staan. Hij is nog spoorloos.



Koud kunstje?

Mocht de man in zijn eigen wagen hebben gereden, dan moet het voor de politie een koud kunstje zijn om hem te achterhalen. Anders kan dat nog wel eens tegenvallen, al zette de politie wel direct de nodige mensen in om de automobilist op te sporen.