Brand verwoest auto in Tilburg, eigenaar was al eerder slachtoffer

De auto ging in vlammen op. (Foto: Jules Vorselaars)

TILBURG - Aan de Jacobadreef in Tilburg is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto door brand verwoest. De eigenaar verloor twee jaar geleden ook al zijn auto door een brand op hetzelfde plein.

Het vuur werd rond één uur ontdekt. De gewaarschuwde brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.



Verschroeid flesje

In de buurt bij de auto werd een verschroeid plastic flesje gevonden. Dit wordt door de politie onderzocht.



Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.