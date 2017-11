Gewonde bij steekpartij in Oosterhout, verdachte aangehouden

OOSTERHOUT - Bij een steekpartij op de Kromsteven in Oosterhout is donderdagavond iemand gewond geraakt. Het is onduidelijk of het slachtoffer ernstig gewond raakte. Eén man is door de politie aangehouden.

Volgens de politie gebeurde het incident waarschijnlijk in een woning. Daar wonen mensen die onder begeleiding in een woongroep verblijven. In juni van dit jaar was op diezelfde plek ook al een steekincident. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de twee steekpartijen.



Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.