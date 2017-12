Caravan op camping Fort Oranje brandt uit

RIJSBERGEN - Op camping Fort Oranje in Rijsbergen is in de nacht van donderdag op vrijdag een caravan uitgebrand. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de caravan verloren ging.

Deze caravan werd nog bewoond. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand.



Onderzoek

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De politie onderzoekt dit.



Fort Oranje werd door de gemeente Zundert gesloten omdat de camping een 'criminele vrijplaats' was geworden. Op het terrein woonden zo'n 940 mensen. Woensdag wordt het laatste van de in totaal elf velden ontruimd.



