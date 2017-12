Sligro koopt drankengroothandel Heineken

VEGHEL - Sligro heeft de drankengroothandel van Heineken overgenomen. Ook gaan de twee bedrijven samenwerken als het gaat om logistiek. Wat Sligro heeft betaald voor het onderdeel van Heineken is niet bekendgemaakt.

Bij de drankengroothandel van Heineken kunnen eigenaars en inkopers van cafés en restaurants terecht voor bier en cider, maar ook voor bijvoorbeeld frisdranken, water, gedistilleerde dranken, wijn, thee en koffie. De overeenkomst tussen de groothandel uit Veghel en de bierbrouwer geldt voor een periode van vijftien jaar.



De overname werd in mei van dit jaar al aangekondigd. Sligro verwacht dat de omzet door de overname met zo’n 150 miljoen euro zal stijgen.

Gevolgen medewerkers

Inclusief chauffeurs werken bij het Heineken-onderdeel dat wordt overgenomen 370 mensen. Volgens een woordvoerder van het groothandelsbedrijf verhuist een deel van de medewerkers van Heineken mee naar Sligro. Een aantal mensen gaat bij de bierbrouwer aan de slag in een andere functie. En een aantal medewerkers zou hebben gekozen voor een regeling.



Dit geldt echter niet voor de chauffeurs, die zijn niet in dienst van Heineken of Sligro. Toezichthouder ACM gaf in september al akkoord voor de overname.