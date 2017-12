Scooterrijdster gewond na aanrijding met auto in Hapert

HAPERT - Een scooterrijdster is vrijdagochtend rond kwart over acht gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Castersedijk in Hapert. De scooterrijdster werd geschept door de auto toen ze de weg overstak.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurster van de auto raakte niet gewond. Wel is ze enorm geschrokken.