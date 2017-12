'Eileiders preventief verwijderen tegen eierstokkanker', oppert gynaecoloog

EINDHOVEN - Vrouwen die een buikoperatie moeten ondergaan en geen kinderwens hebben, doen er goed aan meteen een deel van de eileiders preventief te laten verwijderen, om de kans op eierstokkanker te verkleinen. Dat stelt oncologisch gyneacoloog Jurgen Piek van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis. Jaarlijks krijgen ongeveer 1200 vrouwen eierstokkanker.

"Je moet wel heel erg zeker zijn van je zaak", benadrukt Piek. "Als dit het geval is, kan het verstandig zijn een deel van je eileiders te laten verwijderen als er toch al geopereerd gaat worden in de buikholte."



Van de 1200 vrouwen die jaarlijks eierstokkanker krijgen, wordt dit bij 700 van hen veroorzaakt door cellen die niet afkomstig zijn van de eierstok maar de eileider, vertelt Piek.



Bijwerkingen

Het verwijderen van een deel van de eileider roept bij veel mensen vragen op over eventuele bijwerkingen. De gevolgen voor de overgang bijvoorbeeld. Maar dat is een vergissing, benadrukt de gynaecoloog. "Je haalt niet de eierstok weg. De eierstok is de producent van de hormonen, die laat je netjes zitten. Je haalt het buisje weg dat normaal de eicel naar de baarmoeder brengt. Die heeft toch geen nut meer, want iemand heeft al een voltooide kinderwens. Of je haalt sowieso de baarmoeder weg. Dan kun je sowieso niet meer zwanger worden. Dan kun je net zo goed dat kleine orgaantje - dat geen nut meer heeft - meenemen. Dat is het idee."