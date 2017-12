Zwavelzuurrechtszaak in Engeland weer uitgesteld, vader slachtoffer kwaad en teleurgesteld

BRISTOL/RIJSBERGEN - Kees van Dongen heeft geen goed woord over voor het Engelse rechtssysteem. De rechtszaak tegen de vrouw die zijn zoon vreselijk verminkte is weer uitgesteld. Om juridische redenen stuurde de rechter de jury eerder deze week naar huis.

Kees weet wat er speelt maar kan en mag daar niks over zeggen. "Het is het beste voor de zaak als daar niks over naar buiten komt. Ze moeten daar eerst orde op zaken stellen."



De zoon van Kees, Bart van Dongen werd in 2015 overgoten met zwavelzuur door zijn ex-vriendin Berlinah Wallace. De 29-jarige Bart raakte zo ernstig verminkt dat hij begin dit jaar euthanasie pleegde. Begin deze maand begon eindelijk de rechtszaak tegen Wallace.



Vader Kees volgde de rechtszaak op de voet. Hij reisde af naar Bristol en zat sinds 8 november elke dag in de rechtbank. Hij voelde dit zoveelste uitsel van de zaak daardoor wel aankomen, maar zijn emoties kan hij maar moeilijk bedwingen. "Ik ben ontzettend kwaad, verdrietig en teleurgsteld. Dit is verschrikkelijk."



'Dit is heel moeilijk'

"We hadden gehoopt het dit jaar af te kunnen sluiten, dit is heel moeilijk", verzucht Kees. Die afsluiting had hij graag gezien in een een levenslange straf voor de ex-vriendin van zijn zoon. "Ze is een gevaar voor de samenleving, ik zal niet rusten voor ze levenslang in de gevangenis zit", zegt hij nog steeds strijdbaar.



Die strijdlust zal hij nodig hebben want in april volgend jaar gaat de zaak weer verder. "Ze hebben verteld dat het dan misschien wel zes tot acht weken kan duren." Kees is vast van plan om daar weer bij te zijn. Hoewel dat niet makkelijk zal gaan. Financieel zit hij aan de grond.



Maandenlang zat hij aan het ziekbed van zijn zoon en kon daardoor niet werken. "Afgelopen maand heb ik ook geen salaris gehad omdat ik in Engeland zat vanwege de rechtszaak", legt Kees uit. "Ik heb op het moment helemaal niets meer, ik heb sinds mijn vijftiende gewerkt en nu ben ik een schooier geworden", zegt hij enigzins beschaamd.



Druppel op gloeiende plaat

Daarmee doelt hij op de crowdfundingspagina die zijn andere zoon voor hem maakte. Dat leverde al enkele duizenden euro's op. Daar is hij ontzettend dankbaar voor maar het is een druppel op een gloeiende plaat volgens Kees. "De hele zaak heeft me de afgelopen jaren al zo'n 150.000 euro gekost."