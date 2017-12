Groter dan groots: Jeroen maakt megagroot Philips Stadion als surprise [VIDEO]

WAALWIJK - Een week lang knutselden Jeroen Blankestijn en zijn 10-jarige dochter uit Waalwijk twee uur per dag aan een enorme surprise. Het resultaat mag er zijn. De kartonnen versie van het Philips Stadion is 1,20 meter lang, tachtig centimeter breed en veertig centimeter hoog.

Het bouwwerk is gemaakt voor een klasgenoot van Jeroens dochter. “Hij houdt van voetbal en PSV, dus daar zijn we over gaan brainstormen. We wilden out of the box denken. Zo kwamen we op dit idee uit”, vertelt Jeroen.



De surprise van Jeroen en zijn dochter. (Tekst gaat door onder de video)



Van zijn werk nam hij karton mee. Dat waren platen van 1,20 meter bij tachtig centimeter. “Die legden we op tafel neer en dat formaat bleek een mooie basis.” Op de keukentafel herrees in een week tijd de grote surprise, inclusief details.

Details

De spelersbus staat buiten het stadion, op het dak van twee tribunes staan vlaggen die gemaakt zijn van satéprikkers. Oost en Philips prijken op de tribunes, net als in het echte stadion. Een video van de surprise die door een bekende van Jeroen op Twitter werd gezet, is gedeeld door PSV.



Maandag verhuist het bouwwerk naar de school van zijn dochter. “In een speciale ruimte worden alle surprises gepresenteerd. Dinsdag wordt hij overhandigd aan haar klasgenootje.” En waar het cadeautje verstopt zit? “In de tribune onder de vlaggetjes.”