Onbekenden dumpen oude beeldschermen, geluidsboxen en andere troep in bos

BERGEN OP ZOOM - 'Problemen laten bij wie ze horen'. Dat is de titel van een boek dat vrijdagochtend is gevonden tussen een berg gedumpte huisraad in de bossen van de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom. Was het een boze ex die uit wraak de spullen van manlief in de natuur achterliet? Viel de buit niet in de smaak bij de inbrekers? Of vonden vandalen de milieustraat en kringloopwinkel iets te ver weg? "Het is in ieder geval duidelijk dat ze het boek niet gelezen hebben", zegt boswachter Erik de Jonge verbouwereerd.

Een handgemaakt professioneel messenset van het merk Carl Weill ligt onaangeroerd tussen de herfstbladeren in het bos. Een desktopcomputer zonder harddisk, maar met beeldscherm, een ventilator en stereoset ontsieren het natuurgebied waar de zonsopkomst op deze eerste decemberdag zo mooi had kunnen zijn.



'Niet slim'

"Zelf een digitale camera met geheugenkaart, drie dozen videobanden en familiefoto's liggen in het bos", somt De Jonge op. "Het is niet de meest slimme dumping, want er kunnen hopelijk veel aanwijzingen tussen zitten waarmee de daders achterhaald kunnen worden." De politie is een onderzoek begonnen.



Dieren blijven bij de puinhoop vandaan. De enige ogen die de respectloze daad aanschouwen, zijn die van de eveneens achtergelaten pluche beertjes. Je zou het straks je kinderen moeten uitleggen wat er met hun teddy's is gebeurd, zeg.