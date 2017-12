Einde van een tijdperk: geen muntgeld meer in de Brabantse bus

DEN BOSCH - Sinds vrijdag kan nergens in Brabant meer contant betaald worden in openbaar vervoerbussen. Onze provincie loopt hiermee landelijk voorop. Brabant is de eerste provincie in Nederland waar al het muntgeld uit de bus is.

“Dit is echt een feestelijke dag”, zegt topman Anne Hettinga van Arriva. “Het eerste gebied waar niet meer met casgeld in de bus betaald kan worden. Dat is echt een enorme stap vooruit.”





De voornaamste reden om cashgeld uit de bus te weren, is een reeks overvallen in onder meer Midden-Brabant in 2016. “Ik herinner me nog precies de avond dat ik hoorde van de derde overval”, zegt Hettinga. “Toen besloten we dat we een proces in gang gingen zetten om geen cash geld meer in de bus te hebben. Onze mensen waren in gevaar en dat willen we niet.”Busschauffeur Erik van Esch is blij met de maatregel: “Het is een hoop gedoe, dat cashgeld, en pinnen is veel makkelijker en veiliger. Gisteren heb ik mijn laatste cashkaartje verkocht.” Het is volgens de chauffeur nu ook duidelijker voor de reiziger: “Je gebruikt nu of je OV-chipkaart of je pinpas.”Sinds 1 november was het al niet meer mogelijk om na zeven uur 's avonds met contant geld een vervoerbewijs te kopen in de Brabantse bussen. Nu geldt de maatregel dus voor heel de dag.